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В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне
В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне - РИА Новости, 08.04.2024
В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне
Пожарные ликвидировали открытое горение на прогулочном судне в Тольятти, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:51
2024-04-08T13:51
2024-04-08T13:52
происшествия
россия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на прогулочном судне в Тольятти, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Позже в МЧС России уточнили, что судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара в каютах на двух палубах достигала 200 квадратных метров. "В 13.13 (12.13 мск) объявлено о ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938507872.html
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происшествия, россия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне
МЧС: на причале в Тольятти ликвидировали открытое горение на судне