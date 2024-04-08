https://ria.ru/20240408/sudno-1938584130.html

В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне

В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне - РИА Новости, 08.04.2024

В Тольятти ликвидировали открытое горение на прогулочном судне

Пожарные ликвидировали открытое горение на прогулочном судне в Тольятти, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:51

2024-04-08T13:51

2024-04-08T13:52

происшествия

россия

тольятти

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на прогулочном судне в Тольятти, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Позже в МЧС России уточнили, что судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара в каютах на двух палубах достигала 200 квадратных метров. "В 13.13 (12.13 мск) объявлено о ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240408/obstrel-1938507872.html

https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html

россия

тольятти

самарская область

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происшествия, россия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)