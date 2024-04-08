https://ria.ru/20240408/stantsiya-1938602673.html

На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ

На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ

Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:47

2024-04-08T14:47

2024-04-08T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 8 апр – РИА Новости. Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано, рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук.Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала что в воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку по территории станции при помощи ударных БПЛА."Впервые с ноября 2022 года площадка атомной электростанции подверглась боевому воздействию боевых дронов противника. Было зафиксировано несколько прилетов. Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий. Особого влияния технически оказано не было. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон на площадке остался без изменений… Повреждения не значительные. Проводится детальное обследование и в ближайшее время все повреждения будут устранены", - сказал Черничук.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия