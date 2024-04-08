https://ria.ru/20240408/stantsiya-1938602673.html
На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ
На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ
Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:47
2024-04-08T14:47
2024-04-08T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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ЭНЕРГОДАР, 8 апр – РИА Новости. Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано, рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук.Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала что в воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку по территории станции при помощи ударных БПЛА."Впервые с ноября 2022 года площадка атомной электростанции подверглась боевому воздействию боевых дронов противника. Было зафиксировано несколько прилетов. Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий. Особого влияния технически оказано не было. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон на площадке остался без изменений… Повреждения не значительные. Проводится детальное обследование и в ближайшее время все повреждения будут устранены", - сказал Черничук.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
На Запорожской АЭС рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ
Директор ЗАЭС Черничук: после атаки БПЛА ВСУ не нашли критических повреждений