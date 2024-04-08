https://ria.ru/20240408/stankostroenie-1938537825.html

В России поддержат производство комплектующих для станкостроения

В России поддержат производство комплектующих для станкостроения - РИА Новости, 08.04.2024

В России поддержат производство комплектующих для станкостроения

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:47

2024-04-08T11:47

2024-04-08T14:37

экономика

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906180169_0:137:2683:1646_1920x0_80_0_0_37cf06d1ff8d9144fae2cbe53978326a.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства, соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии акционерного общества "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства: отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства", - говорится в перечне поручений. Кроме того, Путин поручил принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественного судового комплектующего оборудования, обратив особое внимание на повышение ценовой конкурентоспособности такого оборудования и рассмотрев вопрос о возможности применения механизма возмещения части затрат на производство и реализацию пилотной партии такого оборудования. Доклад – до 15 мая 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин