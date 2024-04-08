В России поддержат производство комплектующих для станкостроения
В России примут допмеры поддержки производства комплектующих для станкостроения
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре
Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства, соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при участии акционерного общества "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства: отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, Путин поручил принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественного судового комплектующего оборудования, обратив особое внимание на повышение ценовой конкурентоспособности такого оборудования и рассмотрев вопрос о возможности применения механизма возмещения части затрат на производство и реализацию пилотной партии такого оборудования.
Доклад – до 15 мая 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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