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В России поддержат производство комплектующих для станкостроения - РИА Новости, 08.04.2024
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11:47 08.04.2024 (обновлено: 14:37 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/stankostroenie-1938537825.html
В России поддержат производство комплектующих для станкостроения
В России поддержат производство комплектующих для станкостроения - РИА Новости, 08.04.2024
В России поддержат производство комплектующих для станкостроения
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:47
2024-04-08T14:37
экономика
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства, соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии акционерного общества "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства: отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства", - говорится в перечне поручений. Кроме того, Путин поручил принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественного судового комплектующего оборудования, обратив особое внимание на повышение ценовой конкурентоспособности такого оборудования и рассмотрев вопрос о возможности применения механизма возмещения части затрат на производство и реализацию пилотной партии такого оборудования. Доклад – до 15 мая 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В России поддержат производство комплектующих для станкостроения

В России примут допмеры поддержки производства комплектующих для станкостроения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре
Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии АО "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства, соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии акционерного общества "Конар" принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства: отечественных комплектующих изделий для станкостроения, обратив особое внимание на обеспечение повышения уровня локализации их производства", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, Путин поручил принять дополнительные меры, направленные на поддержку производства отечественного судового комплектующего оборудования, обратив особое внимание на повышение ценовой конкурентоспособности такого оборудования и рассмотрев вопрос о возможности применения механизма возмещения части затрат на производство и реализацию пилотной партии такого оборудования.
Доклад – до 15 мая 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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