https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным

Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным - РИА Новости, 08.04.2024

Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным

Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:09

2024-04-08T15:09

2024-04-08T15:10

в мире

босния и герцеговина

александр вучич

сребреница

милорад додик

сербия

республика сербская

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик в эфире канала "Россия 24". Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что ожидает в конце апреля на Генеральной ассамблее ООН голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида. По его мнению, это провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола. "Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции", - сказал Додик. "Раз там есть положение, которое гласит, что всем государствам-членам ООН, а значит и Боснии и Герцеговине - согласно резолюции или декларации, не имеющей обязывающего характера, а лишь характер рекомендации - надо внутри страны внести это в школьные программы, если это случится... думаю, что Босния и Герцеговина не выживет", - добавил он.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

босния и герцеговина

сребреница

сербия

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, александр вучич, сребреница, милорад додик, сербия, республика сербская