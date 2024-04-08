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Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным - РИА Новости, 08.04.2024
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15:09 08.04.2024 (обновлено: 15:10 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным - РИА Новости, 08.04.2024
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным
Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:09
2024-04-08T15:10
в мире
босния и герцеговина
александр вучич
сребреница
милорад додик
сербия
республика сербская
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик в эфире канала "Россия 24". Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что ожидает в конце апреля на Генеральной ассамблее ООН голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида. По его мнению, это провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола. "Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции", - сказал Додик. "Раз там есть положение, которое гласит, что всем государствам-членам ООН, а значит и Боснии и Герцеговине - согласно резолюции или декларации, не имеющей обязывающего характера, а лишь характер рекомендации - надо внутри страны внести это в школьные программы, если это случится... думаю, что Босния и Герцеговина не выживет", - добавил он.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html
босния и герцеговина
сребреница
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в мире, босния и герцеговина, александр вучич, сребреница, милорад додик, сербия, республика сербская
В мире, Босния и Герцеговина, Александр Вучич, Сребреница, Милорад Додик, Сербия, Республика Сербская
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным

Додик: резолюция ООН по Сребренице осложнит отношения внутри БиГ до дисфункции

© Фото : Юлия ПетровскаяМемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница)
Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница) - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Юлия Петровская
Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница). Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик в эфире канала "Россия 24".
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что ожидает в конце апреля на Генеральной ассамблее ООН голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида. По его мнению, это провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ).
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Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола.
"Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции", - сказал Додик.
"Раз там есть положение, которое гласит, что всем государствам-членам ООН, а значит и Боснии и Герцеговине - согласно резолюции или декларации, не имеющей обязывающего характера, а лишь характер рекомендации - надо внутри страны внести это в школьные программы, если это случится... думаю, что Босния и Герцеговина не выживет", - добавил он.
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В миреБосния и ГерцеговинаАлександр ВучичСребреницаМилорад ДодикСербияРеспублика Сербская
 
 
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