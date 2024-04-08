Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным
Додик: резолюция ООН по Сребренице осложнит отношения внутри БиГ до дисфункции
© Фото : Юлия ПетровскаяМемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница)
© Фото : Юлия Петровская
Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница). Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице осложнит до дисфункции отношения внутри Боснии и грозит гибелью всей страны в будущем, заявил глава входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик в эфире канала "Россия 24".
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что ожидает в конце апреля на Генеральной ассамблее ООН голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида. По его мнению, это провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ).
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"Вполне возможно, что резолюция будет принята. Эта резолюция плохая. Она лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции", - сказал Додик.
"Раз там есть положение, которое гласит, что всем государствам-членам ООН, а значит и Боснии и Герцеговине - согласно резолюции или декларации, не имеющей обязывающего характера, а лишь характер рекомендации - надо внутри страны внести это в школьные программы, если это случится... думаю, что Босния и Герцеговина не выживет", - добавил он.