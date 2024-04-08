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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:50 08.04.2024 (обновлено: 15:20 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938603193.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:50
2024-04-08T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск &lt;...&gt; нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное", — говорится в сводке ведомства.ВСУ потеряли здесь более 460 военнослужащих, два танка, две БМП, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую САУ Krab, 152-миллиметровую САУ "Акация", 122-миллиметровую САУ "Гвоздика" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Купянском направлении Западная группировка войск ударила по подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и села Терны. Противник за сутки потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", три гаубицы Д-20 и AN/TPQ-50.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Новокалиново и Бердычей. Противник потерял до 325 человек личного состава, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 и САУ "Гвоздика".На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Урожайного и Старомайорского. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу FН-70.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по местам дислокации 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Степового и Павловки. Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, САУ М109 Paladin, две гаубицы М119, гаубица Д-30.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
россия
клещеевка
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, США
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск <...> нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное", — говорится в сводке ведомства.
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3 апреля, 08:00
ВСУ потеряли здесь более 460 военнослужащих, два танка, две БМП, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую САУ Krab, 152-миллиметровую САУ "Акация", 122-миллиметровую САУ "Гвоздика" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Купянском направлении Западная группировка войск ударила по подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и села Терны. Противник за сутки потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", три гаубицы Д-20 и AN/TPQ-50.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Новокалиново и Бердычей. Противник потерял до 325 человек личного состава, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 и САУ "Гвоздика".
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1 апреля, 08:00
На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Урожайного и Старомайорского. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу FН-70.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по местам дислокации 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Степового и Павловки. Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, САУ М109 Paladin, две гаубицы М119, гаубица Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаСША
 
 
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