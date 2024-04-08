https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938481411.html

Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра

Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024

Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра

Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:17

2024-04-08T05:17

2024-04-08T05:17

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россия

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города. После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html

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россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-2, безопасность, вооруженные силы рф