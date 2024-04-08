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Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:17
2024-04-08T05:17
2024-04-08T05:17
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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города. После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, БМД-2, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
МО: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра