Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938481411.html
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:17
2024-04-08T05:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
бмд-2
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612164_47:373:3024:2048_1920x0_80_0_0_e3239e9a8c66a7151828d6a28d0f9e81.jpg
ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города. После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612164_255:104:2846:2048_1920x0_80_0_0_d37d9df1cfdb9f22307eee3af7a0c97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-2, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, БМД-2, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра

МО: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

© РИА НовостиВоеннослужащие в зоне специальной военной операции на Украине
Военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости
Военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города. После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами", - сообщили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского
Вчера, 03:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБМД-2БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала