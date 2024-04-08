https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480225.html
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.04.2024
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:02
2024-04-08T05:02
2024-04-08T05:48
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве. Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938462060.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МО: Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве.
Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.