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Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.04.2024 (обновлено: 05:48 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480225.html
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.04.2024
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:02
2024-04-08T05:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве. Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938462060.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

МО: Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве.
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Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФ
 
 
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