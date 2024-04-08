https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480225.html

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.04.2024

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:02

2024-04-08T05:02

2024-04-08T05:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

су-34

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве. Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938462060.html

https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф