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В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму - РИА Новости, 08.04.2024
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18:11 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/spasenie-1938684778.html
В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму
В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму - РИА Новости, 08.04.2024
В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму
Ребенка, упавшего в выгребную яму, спасли в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:11
2024-04-08T18:11
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Ребенка, упавшего в выгребную яму, спасли в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 15.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Солнечная на территории частного домовладения в выгребную яму провалился ребенок. По прибытии на место происшествия спасатели извлекли ребенка из ямы живым и невредимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что после первичного осмотра работниками скорой медицинской помощи ребенка передали родителям. По данным ведомства, в работах участвовали трое спасателей.
https://ria.ru/20231202/yama-1913309567.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму

В селе Плиево в Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Ребенка, упавшего в выгребную яму, спасли в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"В 15.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Солнечная на территории частного домовладения в выгребную яму провалился ребенок. По прибытии на место происшествия спасатели извлекли ребенка из ямы живым и невредимым", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после первичного осмотра работниками скорой медицинской помощи ребенка передали родителям.
По данным ведомства, в работах участвовали трое спасателей.
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