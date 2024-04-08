https://ria.ru/20240408/spasenie-1938684778.html

В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму

В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму - РИА Новости, 08.04.2024

В Ингушетии спасли ребенка, упавшего в выгребную яму

Ребенка, упавшего в выгребную яму, спасли в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:11

2024-04-08T18:11

2024-04-08T18:11

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Ребенка, упавшего в выгребную яму, спасли в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 15.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Солнечная на территории частного домовладения в выгребную яму провалился ребенок. По прибытии на место происшествия спасатели извлекли ребенка из ямы живым и невредимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что после первичного осмотра работниками скорой медицинской помощи ребенка передали родителям. По данным ведомства, в работах участвовали трое спасателей.

https://ria.ru/20231202/yama-1913309567.html

https://ria.ru/20240226/yama-1929652604.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)