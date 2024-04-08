https://ria.ru/20240408/spasateli-1938670562.html

В Омской области спасатели освободили от воды 41 дом

В Омской области спасатели освободили от воды 41 дом - РИА Новости, 08.04.2024

В Омской области спасатели освободили от воды 41 дом

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что спасателям и сотрудникам экстренных служб удалось освободить от воды еще 41 дом и 113 приусадебных участков. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:21

2024-04-08T17:21

2024-04-08T17:22

происшествия

омская область

омский район

пушкино

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 8 апр - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что спасателям и сотрудникам экстренных служб удалось освободить от воды еще 41 дом и 113 приусадебных участков. В связи с весенним паводком в зоне затопления оказались Русско-Полянский район (село Сибирское), Омский район (село Пушкино), Павлоградский район (деревня Бердовка) и райцентр Кормиловского района Омской области. На местах работают службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности Омской области. В Русско-Полянском районе был введен режим ЧС районного значения. Жителям в зоне затопления оказывается необходимая помощь. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе всех служб удалось освободить от воды еще 41 дом и 113 приусадебных участков. Работы продолжаются во всех районах, попавших в зону весеннего паводка. На всей территории Омской области действует режим повышенной готовности", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Добавляется, что службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности и администраций муниципалитетов продолжают работу на местах.

https://ria.ru/20240408/rosgostrakh-1938627842.html

омская область

омский район

пушкино

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происшествия, омская область, омский район, пушкино, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)