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Игорь Руденя обсудил содействие Верхневолжья в благоустройстве Бердянска - РИА Новости, 08.04.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:48 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sodeystvie-1938703000.html
Игорь Руденя обсудил содействие Верхневолжья в благоустройстве Бердянска
Игорь Руденя обсудил содействие Верхневолжья в благоустройстве Бердянска - РИА Новости, 08.04.2024
Игорь Руденя обсудил содействие Верхневолжья в благоустройстве Бердянска
Продолжение модернизации инфраструктуры, спортивных, образовательных и медицинских учреждений Бердянска обсудили на встрече в понедельник губернатор Тверской... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:48
2024-04-08T19:48
тверская область
бердянск
россия
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ 8 апр — РИА Новости. Продолжение модернизации инфраструктуры, спортивных, образовательных и медицинских учреждений Бердянска обсудили на встрече в понедельник губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава администрации города Александр Сауленко, сообщает пресс-служба облправительства. Летом 2022 года Тверская область стала одним из первых субъектов РФ, которые по поручению президента России включились в поддержку новых регионов. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и городом Бердянском. Тогда же глава области посетил Бердянск и дал ряд поручений по решению актуальных вопросов для города и его жителей. "У нас очень много совместных задач. Среди приоритетных направлений – ремонт дорог Бердянска, развитие системы "Безопасный город". Не менее важно благоустраивать общественные пространства, расширять сеть МФЦ", — привели в пресс-службе слова Рудени на встрече. Как сообщил мэр Бердянска, по вопросам ремонта дорог налажено взаимодействие с Минтранспорта Тверской области. "В прошлом году отремонтировали 11 километров, в этом планируем столько же. Благодарим вас также за современный офис МФЦ – все сделано качественно и быстро", – сказал Сауленко. Как отмечалось на встрече, совместными усилиями в Бердянске ремонтируются и модернизируются спортивные, образовательные и медицинские учреждения. Тверской регион оказал помощь в подготовке школ и детских садов к учебному году: поставлены школьная мебель, интерактивные доски, учебники, портфели, ноутбуки. Область поддержала Бердянск в подготовке к зиме – выполнен оперативный ремонт коммунальной инфраструктуры. В общей сложности при участии Верхневолжья восстановлено более 30 объектов на территории города. Развиваются и другие направления сотрудничества: поставка гуманитарной помощи, в сборе которой активно участвуют общественные организации и жители региона, организация отдыха детей из Бердянска в Тверской области. Среди перспективных направлений взаимодействия стороны назвали создание комфортной городской среды. В настоящее время разработана концепция благоустройства смотровой площадки на улице Правды, контракт на проведение работ заключен с тверской подрядной организацией. Еще одно направление – привлечение инвесторов для восстановления системы санаторно-курортного лечения и отдыха, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240214/zadolzhennost-1927438534.html
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бердянск, россия, тверская область, игорь руденя, запорожская область
Тверская область, Бердянск, Россия, Тверская область, Игорь Руденя, Запорожская область

Игорь Руденя обсудил содействие Верхневолжья в благоустройстве Бердянска

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВстреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы администрации Бердянска Александра Сауленко
Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы администрации Бердянска Александра Сауленко - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ 8 апр — РИА Новости. Продолжение модернизации инфраструктуры, спортивных, образовательных и медицинских учреждений Бердянска обсудили на встрече в понедельник губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава администрации города Александр Сауленко, сообщает пресс-служба облправительства.
Летом 2022 года Тверская область стала одним из первых субъектов РФ, которые по поручению президента России включились в поддержку новых регионов. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и городом Бердянском. Тогда же глава области посетил Бердянск и дал ряд поручений по решению актуальных вопросов для города и его жителей.
"У нас очень много совместных задач. Среди приоритетных направлений – ремонт дорог Бердянска, развитие системы "Безопасный город". Не менее важно благоустраивать общественные пространства, расширять сеть МФЦ", — привели в пресс-службе слова Рудени на встрече.
Как сообщил мэр Бердянска, по вопросам ремонта дорог налажено взаимодействие с Минтранспорта Тверской области. "В прошлом году отремонтировали 11 километров, в этом планируем столько же. Благодарим вас также за современный офис МФЦ – все сделано качественно и быстро", – сказал Сауленко.
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Как отмечалось на встрече, совместными усилиями в Бердянске ремонтируются и модернизируются спортивные, образовательные и медицинские учреждения. Тверской регион оказал помощь в подготовке школ и детских садов к учебному году: поставлены школьная мебель, интерактивные доски, учебники, портфели, ноутбуки. Область поддержала Бердянск в подготовке к зиме – выполнен оперативный ремонт коммунальной инфраструктуры.
В общей сложности при участии Верхневолжья восстановлено более 30 объектов на территории города.
Развиваются и другие направления сотрудничества: поставка гуманитарной помощи, в сборе которой активно участвуют общественные организации и жители региона, организация отдыха детей из Бердянска в Тверской области.
Среди перспективных направлений взаимодействия стороны назвали создание комфортной городской среды. В настоящее время разработана концепция благоустройства смотровой площадки на улице Правды, контракт на проведение работ заключен с тверской подрядной организацией. Еще одно направление – привлечение инвесторов для восстановления системы санаторно-курортного лечения и отдыха, добавили в пресс-службе.
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Тверская областьБердянскРоссияТверская областьИгорь РуденяЗапорожская область
 
 
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