https://ria.ru/20240408/soboleznovaniya-1938474859.html

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:28

2024-04-08T02:28

2024-04-08T10:29

оренбургская область

ким чен ын

кндр (северная корея)

россия

в мире

владимир путин

орск

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и российскому народу, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области", — пишет ЦТАК.Отмечается, что Ким Чен Ын также пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там уровень Урала достиг 864 сантиметров. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.По последним данным, всего в регионе затопило 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуировали более шести тысяч человек, порядка тысячи граждан разместили в ПВР.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбургская область

кндр (северная корея)

россия

орск

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T02:28 true PT2M36S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T02:28 true PT1M16S

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