Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и российскому народу, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области", — пишет ЦТАК.Отмечается, что Ким Чен Ын также пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там уровень Урала достиг 864 сантиметров. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.По последним данным, всего в регионе затопило 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуировали более шести тысяч человек, порядка тысячи граждан разместили в ПВР.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
оренбургская область, ким чен ын, кндр (северная корея), россия, в мире, владимир путин, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Россия, В мире, Владимир Путин, Орск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области
Ким Чен Ын выразил России соболезнования из-за затопления в Оренбургской области
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и российскому народу, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области", — пишет ЦТАК.
Отмечается, что Ким Чен Ын также пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
Паводок в Оренбургской области
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там уровень Урала достиг 864 сантиметров. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
По последним данным, всего в регионе затопило 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуировали более шести тысяч человек, порядка тысячи граждан разместили в ПВР.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.
Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.
Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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