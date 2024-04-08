https://ria.ru/20240408/sk-1938576197.html

В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника

В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника - РИА Новости, 08.04.2024

В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:28

2024-04-08T13:28

2024-04-08T13:37

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "По поручению председателя Следственного комитета РФ... возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшего нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, информация об избиении сверстниками ученика в одной из школ Воронежа "ранее получила широкое распространение в публичном пространстве". Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии из полиции материала проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку и передаче материала в производство следователей СК.

https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html

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происшествия, жилье, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)