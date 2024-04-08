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В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника - РИА Новости, 08.04.2024
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13:28 08.04.2024 (обновлено: 13:37 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/sk-1938576197.html
В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника
В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника - РИА Новости, 08.04.2024
В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:28
2024-04-08T13:37
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "По поручению председателя Следственного комитета РФ... возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшего нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, информация об избиении сверстниками ученика в одной из школ Воронежа "ранее получила широкое распространение в публичном пространстве". Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии из полиции материала проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку и передаче материала в производство следователей СК.
https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html
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происшествия, жилье, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже возбудили дело после избиения школьниками сверстника

СК возбудил дело после избиения ученика сверстниками в школе в Воронеже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения ученика сверстниками в одной из школ Воронежа, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
«
"По поручению председателя Следственного комитета РФ... возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлекшего нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
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Как отмечает следствие, информация об избиении сверстниками ученика в одной из школ Воронежа "ранее получила широкое распространение в публичном пространстве".
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии из полиции материала проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку и передаче материала в производство следователей СК.
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