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На Украине завели дело после попытки вручить повестку журналисту
На Украине завели дело после попытки вручить повестку журналисту - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине завели дело после попытки вручить повестку журналисту
Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что завел уголовное дело по факту попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:32
2024-04-08T16:32
2024-04-08T16:34
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что завел уголовное дело по факту попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, опубликовавшему расследование об элитной собственности сотрудника СБУ. Украинское издание "Следствие.Инфо" 6 апреля сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 7 апреля сообщил, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому журналисту повестки. "Офис генерального прокурора начал уголовное производство по инциденту с журналистом "Следствия.Инфо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Предварительно, как сообщает офис генпрокурора, дело квалифицировано по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Из расследования издания "Следствие.Инфо", занимающегося разоблачением коррупции и злоупотреблениями украинских чиновников, на основе видео с камер наблюдения следует, что к их сотруднику Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат подозревает, что его остановили из-за вышедшего на днях расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата "раздавал указания" и указал на Шульгата мужчина в гражданской одежде, речь идет, предположительно, о сотруднике отдела кибербезопасности СБУ Алексее Биленко. Отмечается, что издание обратилось с официальным запросом в СБУ с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию, а также планирует передать полученную информацию в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906722958.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине завели дело после попытки вручить повестку журналисту
На Украине завели дело после скандала с попыткой вручения повестки журналисту
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в понедельник, что завел уголовное дело по факту попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, опубликовавшему расследование об элитной собственности сотрудника СБУ.
Украинское издание "Следствие.Инфо" 6 апреля сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 7 апреля сообщил, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому журналисту повестки.
"Офис генерального прокурора начал уголовное производство по инциденту с журналистом "Следствия.Инфо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, как сообщает офис генпрокурора, дело квалифицировано по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Из расследования издания "Следствие.Инфо", занимающегося разоблачением коррупции и злоупотреблениями украинских чиновников, на основе видео с камер наблюдения следует, что к их сотруднику Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат подозревает, что его остановили из-за вышедшего на днях расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата "раздавал указания" и указал на Шульгата мужчина в гражданской одежде, речь идет, предположительно, о сотруднике отдела кибербезопасности СБУ Алексее Биленко.
Отмечается, что издание обратилось с официальным запросом в СБУ с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию, а также планирует передать полученную информацию в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.