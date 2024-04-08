https://ria.ru/20240408/shtraf-1938472625.html

Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии

Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии - РИА Новости, 08.04.2024

Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии

Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике СВО, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T01:40

2024-04-08T01:40

2024-04-08T01:40

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике СВО, сообщила пресс-служба суда. "Жительница Петропавловска признана виновной в дискредитации вооружённых сил. За совершённые правонарушения она заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства. Гражданка в открытом доступе в сервисе "ВотсАп" распространила информацию, критикующую проведение специальной военной операции", - говорится с сообщении. Отмечается, что женщина признана виновной по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации". В суде женщина заявила, что ее не так поняли и высказывания относились к украинским военнослужащим и к мобилизованным гражданам Украины. Она же поддерживает специальную военную операцию. Однако, по итогам лингвистического исследования, высказывания женщины были признаны дискредитирующими вооружённые силы России.

https://ria.ru/20240328/shtraf-1936409472.html

https://ria.ru/20240403/diskreditatsiya-1937636906.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

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россия, петропавловск-камчатский, камчатка, происшествия