https://ria.ru/20240408/shtraf-1938472625.html
Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии
Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии - РИА Новости, 08.04.2024
Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии
Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике СВО, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T01:40
2024-04-08T01:40
2024-04-08T01:40
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камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике СВО, сообщила пресс-служба суда. "Жительница Петропавловска признана виновной в дискредитации вооружённых сил. За совершённые правонарушения она заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства. Гражданка в открытом доступе в сервисе "ВотсАп" распространила информацию, критикующую проведение специальной военной операции", - говорится с сообщении. Отмечается, что женщина признана виновной по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации". В суде женщина заявила, что ее не так поняли и высказывания относились к украинским военнослужащим и к мобилизованным гражданам Украины. Она же поддерживает специальную военную операцию. Однако, по итогам лингвистического исследования, высказывания женщины были признаны дискредитирующими вооружённые силы России.
https://ria.ru/20240328/shtraf-1936409472.html
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россия, петропавловск-камчатский, камчатка, происшествия
Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Происшествия
Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации армии
Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию армии и критику СВО
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике СВО, сообщила пресс-служба суда.
"Жительница Петропавловска признана виновной в дискредитации вооружённых сил. За совершённые правонарушения она заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства. Гражданка в открытом доступе в сервисе "ВотсАп" распространила информацию, критикующую проведение специальной военной операции", - говорится с сообщении.
Отмечается, что женщина признана виновной по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".
В суде женщина заявила, что ее не так поняли и высказывания относились к украинским военнослужащим и к мобилизованным гражданам Украины. Она же поддерживает специальную военную операцию. Однако, по итогам лингвистического исследования, высказывания женщины были признаны дискредитирующими вооружённые силы России.