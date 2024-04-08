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"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления - РИА Новости, 08.04.2024
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15:41 08.04.2024 (обновлено: 17:39 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/sholts-1938622814.html
"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления
"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления - РИА Новости, 08.04.2024
"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления
Пользователи социальной сети X высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца после его обещания не выкладывать свои танцы в TikTok. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:41
2024-04-08T17:39
в мире
германия
олаф шольц
tiktok
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца после его обещания не выкладывать свои танцы в TikTok."Я не танцую. Обещаю", — написал он."Разве что после свистка янки (американцев. — Прим. ред.)" — отреагировал Kilez More."Это именно то, что мы хотели услышать, господин Шольц!" — отметил Knax."Теперь у меня в голове возникают образы, которые я надеялся никогда не увидеть", — раздосадовался Sven Engelhardt."Вся нация вздыхает с облегчением", — пошутил Liyun Gothoni."Спасибо вам за эти слова, господин Шольц. Это те слова, которые так нужны народу", — съязвил EinfachLucas."На самом деле это была бы единственная причина, по которой я мог бы взглянуть на ваш аккаунт", — заявил Doktor Dementi.В понедельник правительство ФРГ заявило, что Шольц зарегистрировался в социальной сети TikTok. Согласно сообщению, с помощью нового аккаунта пресс-служба канцлера намерена расширить спектр информирования граждан.
https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html
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в мире, германия, олаф шольц, tiktok
В мире, Германия, Олаф Шольц, TikTok

"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца после его обещания не выкладывать свои танцы в TikTok.
"Я не танцую. Обещаю", — написал он.
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Безумие. Слова Шольца о России вызвали шок в Германии
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"Разве что после свистка янки (американцев. — Прим. ред.)" — отреагировал Kilez More.
"Это именно то, что мы хотели услышать, господин Шольц!" — отметил Knax.
«
"Теперь у меня в голове возникают образы, которые я надеялся никогда не увидеть", — раздосадовался Sven Engelhardt.
"Вся нация вздыхает с облегчением", — пошутил Liyun Gothoni.
"Спасибо вам за эти слова, господин Шольц. Это те слова, которые так нужны народу", — съязвил EinfachLucas.
«
"На самом деле это была бы единственная причина, по которой я мог бы взглянуть на ваш аккаунт", — заявил Doktor Dementi.
В понедельник правительство ФРГ заявило, что Шольц зарегистрировался в социальной сети TikTok. Согласно сообщению, с помощью нового аккаунта пресс-служба канцлера намерена расширить спектр информирования граждан.
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В миреГерманияОлаф ШольцTikTok
 
 
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