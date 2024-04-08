https://ria.ru/20240408/sholts-1938622814.html

"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления

"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления - РИА Новости, 08.04.2024

"Не видеть этого": Шольц опозорился из-за необычного заявления

Пользователи социальной сети X высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца после его обещания не выкладывать свои танцы в TikTok. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:41

2024-04-08T15:41

2024-04-08T17:39

в мире

германия

олаф шольц

tiktok

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца после его обещания не выкладывать свои танцы в TikTok."Я не танцую. Обещаю", — написал он."Разве что после свистка янки (американцев. — Прим. ред.)" — отреагировал Kilez More."Это именно то, что мы хотели услышать, господин Шольц!" — отметил Knax."Теперь у меня в голове возникают образы, которые я надеялся никогда не увидеть", — раздосадовался Sven Engelhardt."Вся нация вздыхает с облегчением", — пошутил Liyun Gothoni."Спасибо вам за эти слова, господин Шольц. Это те слова, которые так нужны народу", — съязвил EinfachLucas."На самом деле это была бы единственная причина, по которой я мог бы взглянуть на ваш аккаунт", — заявил Doktor Dementi.В понедельник правительство ФРГ заявило, что Шольц зарегистрировался в социальной сети TikTok. Согласно сообщению, с помощью нового аккаунта пресс-служба канцлера намерена расширить спектр информирования граждан.

https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html

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в мире, германия, олаф шольц, tiktok