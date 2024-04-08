https://ria.ru/20240408/sev-1938660358.html
В Липецкой области приступили к севу яровых
В Липецкой области приступили к севу яровых - РИА Новости, 08.04.2024
В Липецкой области приступили к севу яровых
Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:58
2024-04-08T16:58
2024-04-08T16:58
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938659081_0:89:1000:652_1920x0_80_0_0_620daee54d3c91ea6848c148ac929e17.jpg
ЛИПЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что всего под яровые в регионе выделено более одного миллиона гектаров земли. По словам главы региона, посевные работы начались в половине муниципалитетов Липецкой области, вскоре к ним присоединятся остальные. Земледельческие хозяйства региона обеспечены необходимой техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Имеется запас топлива для проведения весенней посевной кампании. Артамонов уточнил, что общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составит более 1,4 миллиона гектара, из них озимые занимают 370 тысяч гектаров. Сейчас земледельцы проводят их подкормку. "Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20240404/spetstekhnika-1937857968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что всего под яровые в регионе выделено более одного миллиона гектаров земли.
По словам главы региона, посевные работы начались в половине муниципалитетов Липецкой области, вскоре к ним присоединятся остальные. Земледельческие хозяйства региона обеспечены необходимой техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Имеется запас топлива для проведения весенней посевной кампании.
Артамонов
уточнил, что общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составит более 1,4 миллиона гектара, из них озимые занимают 370 тысяч гектаров. Сейчас земледельцы проводят их подкормку.
"Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями", – подчеркнул Артамонов.