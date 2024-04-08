https://ria.ru/20240408/sev-1938660358.html

В Липецкой области приступили к севу яровых

В Липецкой области приступили к севу яровых - РИА Новости, 08.04.2024

В Липецкой области приступили к севу яровых

Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:58

2024-04-08T16:58

2024-04-08T16:58

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что всего под яровые в регионе выделено более одного миллиона гектаров земли. По словам главы региона, посевные работы начались в половине муниципалитетов Липецкой области, вскоре к ним присоединятся остальные. Земледельческие хозяйства региона обеспечены необходимой техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Имеется запас топлива для проведения весенней посевной кампании. Артамонов уточнил, что общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составит более 1,4 миллиона гектара, из них озимые занимают 370 тысяч гектаров. Сейчас земледельцы проводят их подкормку. "Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20240404/spetstekhnika-1937857968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов