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В Липецкой области приступили к севу яровых - РИА Новости, 08.04.2024
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Липецкая область
 
16:58 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sev-1938660358.html
В Липецкой области приступили к севу яровых
В Липецкой области приступили к севу яровых - РИА Новости, 08.04.2024
В Липецкой области приступили к севу яровых
Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:58
2024-04-08T16:58
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что всего под яровые в регионе выделено более одного миллиона гектаров земли. По словам главы региона, посевные работы начались в половине муниципалитетов Липецкой области, вскоре к ним присоединятся остальные. Земледельческие хозяйства региона обеспечены необходимой техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Имеется запас топлива для проведения весенней посевной кампании. Артамонов уточнил, что общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составит более 1,4 миллиона гектара, из них озимые занимают 370 тысяч гектаров. Сейчас земледельцы проводят их подкормку. "Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области приступили к севу яровых

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области приступили к севу яровых
В Липецкой области приступили к севу яровых - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Земледельцы Липецкой области приступили к севу яровых культур, работы идут запланированными темпами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что всего под яровые в регионе выделено более одного миллиона гектаров земли.
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По словам главы региона, посевные работы начались в половине муниципалитетов Липецкой области, вскоре к ним присоединятся остальные. Земледельческие хозяйства региона обеспечены необходимой техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Имеется запас топлива для проведения весенней посевной кампании.
Артамонов уточнил, что общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составит более 1,4 миллиона гектара, из них озимые занимают 370 тысяч гектаров. Сейчас земледельцы проводят их подкормку.
"Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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