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Костромская область помогает семье, где родились сразу четверо малышей - РИА Новости, 08.04.2024
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Костромская область
Костромская область
 
21:16 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/semya-1938715459.html
Костромская область помогает семье, где родились сразу четверо малышей
Костромская область помогает семье, где родились сразу четверо малышей - РИА Новости, 08.04.2024
Костромская область помогает семье, где родились сразу четверо малышей
Администрация Костромской области оказывает помощь семье Галины Николаевой, у которой недавно родились сразу четверо малышей: семье уже перечислили маткапитал,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:16
2024-04-08T21:16
костромская область
костромская область
ярославль
сергей ситников
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КОСТРОМА, 8 апр – РИА Новости. Администрация Костромской области оказывает помощь семье Галины Николаевой, у которой недавно родились сразу четверо малышей: семье уже перечислили маткапитал, а местная поликлиника ждет новых подопечных. Как сообщает областная администрация, костромичка Галина Николаева в феврале родила двух мальчиков и двух девочек в перинатальном центре Ярославля. Врачи признали этот случай уникальным, ведь родители не прибегали к гормональной терапии, процедуре ЭКО. "По статистике четверня рождается один раз на 700 тысяч родов. Детки родились изначально хорошие, крепкие. Сейчас они уже подросли. Все чувствуют себя хорошо, на следующей неделе будем готовить к выписке", - рассказал главный врач Ярославского областного перинатального центра Сергей Кирдянов. В семье Николаевых уже воспитываются две девочки двух и семи лет. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, организовано персональное сопровождение многодетной семьи органами здравоохранения и социальной защиты. По поручению главы региона семья максимально оперативно получила необходимые меры поддержки. Была оказана помощь в сборе необходимых документов для регистрации детей. Накануне Николаевым перечислен региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата на рождение третьего и последующего детей введена в регионе по инициативе Ситникова. Кроме того, по поручению губернатора, маму в больнице навестили представители департаментов здравоохранения и соцзащиты. Ей вручили областные подарочные наборы на каждого новорожденного - комплекты одежды на первые полгода жизни. Николаева отметила, что костромские власти очень участливо подошли к тому факту, что в семье появились сразу четверо малышей. "Мы рады поддержке, рады, что регион хочет и готов нам помочь. Очень благодарны. Спасибо большое и лично губернатору Сергею Константиновичу Ситникову", - сказала женщина. Она отметила, что ей уже звонили из поликлиники и обещали, по ее словам, "всячески помогать". По данным обладминистрации, профильные департаменты сейчас находятся на постоянной связи с многодетной мамой. В ближайшее время семья Николаевых получит еще одну областную единовременную выплату до 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. После выписки Николаевой будет предоставлена социальная услуга по присмотру за детьми. Департаментом здравоохранения проработан вопрос об упрощении мероприятий медицинского патронажа. За счет средств благотворительных организаций будет проведен ремонт в квартире. Также планируется приобрести двухъярусную кровать для старших дочерей. "В фокусе нашего внимания все семьи региона. Но семья Николаевых - уникальный случай. Конечно же, мы их будем поддерживать и в дальнейшем помогать всем, чем сможем", - отметила заместитель директора департамента по труду и соцзащите населения Екатерина Романова.
https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html
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костромская область, ярославль, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Ярославль, Сергей Ситников

Костромская область помогает семье, где родились сразу четверо малышей

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Многодетная семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 8 апр – РИА Новости. Администрация Костромской области оказывает помощь семье Галины Николаевой, у которой недавно родились сразу четверо малышей: семье уже перечислили маткапитал, а местная поликлиника ждет новых подопечных.
Как сообщает областная администрация, костромичка Галина Николаева в феврале родила двух мальчиков и двух девочек в перинатальном центре Ярославля. Врачи признали этот случай уникальным, ведь родители не прибегали к гормональной терапии, процедуре ЭКО.
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"По статистике четверня рождается один раз на 700 тысяч родов. Детки родились изначально хорошие, крепкие. Сейчас они уже подросли. Все чувствуют себя хорошо, на следующей неделе будем готовить к выписке", - рассказал главный врач Ярославского областного перинатального центра Сергей Кирдянов.
В семье Николаевых уже воспитываются две девочки двух и семи лет. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, организовано персональное сопровождение многодетной семьи органами здравоохранения и социальной защиты. По поручению главы региона семья максимально оперативно получила необходимые меры поддержки. Была оказана помощь в сборе необходимых документов для регистрации детей. Накануне Николаевым перечислен региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата на рождение третьего и последующего детей введена в регионе по инициативе Ситникова.
Кроме того, по поручению губернатора, маму в больнице навестили представители департаментов здравоохранения и соцзащиты. Ей вручили областные подарочные наборы на каждого новорожденного - комплекты одежды на первые полгода жизни.
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Николаева отметила, что костромские власти очень участливо подошли к тому факту, что в семье появились сразу четверо малышей. "Мы рады поддержке, рады, что регион хочет и готов нам помочь. Очень благодарны. Спасибо большое и лично губернатору Сергею Константиновичу Ситникову", - сказала женщина. Она отметила, что ей уже звонили из поликлиники и обещали, по ее словам, "всячески помогать".
По данным обладминистрации, профильные департаменты сейчас находятся на постоянной связи с многодетной мамой. В ближайшее время семья Николаевых получит еще одну областную единовременную выплату до 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. После выписки Николаевой будет предоставлена социальная услуга по присмотру за детьми. Департаментом здравоохранения проработан вопрос об упрощении мероприятий медицинского патронажа. За счет средств благотворительных организаций будет проведен ремонт в квартире. Также планируется приобрести двухъярусную кровать для старших дочерей.
"В фокусе нашего внимания все семьи региона. Но семья Николаевых - уникальный случай. Конечно же, мы их будем поддерживать и в дальнейшем помогать всем, чем сможем", - отметила заместитель директора департамента по труду и соцзащите населения Екатерина Романова.
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