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Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана - РИА Новости, 08.04.2024
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02:41 08.04.2024 (обновлено: 05:44 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/samolety-1938475601.html
Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана
Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана - РИА Новости, 08.04.2024
Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана
Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в понедельник отправлены на запасной аэродром Хабаровска из-за сильного тумана в Южно-Сахалинске, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:41
2024-04-08T05:44
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр – РИА Новости. Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в понедельник отправлены на запасной аэродром Хабаровска из-за сильного тумана в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба аэропорта областного центра в Telegram-канале. "В зоне аэродрома "Южно-Сахалинск" плотный туман, низкая видимость", – говорится в сообщении авиапредприятия. По информации пресс-службы, самолеты, летевшие на Сахалин из Москвы, Красноярска и Новосибирска, сначала находились в зоне ожидания над Татарским проливом, но погодные условия не позволили приземлиться в Южно-Сахалинске, поэтому все три воздушных судна развернули на Хабаровск. По данным электронного табло аэропорта, в настоящее время остальные рейсы на прилет и вылет задержаны. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды после 10.00 (2.00 мск).Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщила, что в настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска задерживается отправление 253 пассажиров на рейсах авиакомпаний "Аврора" и "Сибирь". Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан, вынужденных ожидать вылета.По информации онлайн-табло аэропорта, воздушная гавань работает на прием рейсов, но на вылет самолеты все еще задержаны.
https://ria.ru/20240407/samolet-1938392389.html
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москва, красноярск, новосибирск, южно-сахалинск, происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, дальневосточная транспортная прокуратура
Москва, Красноярск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Рейсы из трех городов не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

© РИА Новости / Галина СоколоваАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Галина Соколова
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр – РИА Новости. Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в понедельник отправлены на запасной аэродром Хабаровска из-за сильного тумана в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба аэропорта областного центра в Telegram-канале.
"В зоне аэродрома "Южно-Сахалинск" плотный туман, низкая видимость", – говорится в сообщении авиапредприятия.
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По информации пресс-службы, самолеты, летевшие на Сахалин из Москвы, Красноярска и Новосибирска, сначала находились в зоне ожидания над Татарским проливом, но погодные условия не позволили приземлиться в Южно-Сахалинске, поэтому все три воздушных судна развернули на Хабаровск.
По данным электронного табло аэропорта, в настоящее время остальные рейсы на прилет и вылет задержаны. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды после 10.00 (2.00 мск).
Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщила, что в настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска задерживается отправление 253 пассажиров на рейсах авиакомпаний "Аврора" и "Сибирь". Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан, вынужденных ожидать вылета.
По информации онлайн-табло аэропорта, воздушная гавань работает на прием рейсов, но на вылет самолеты все еще задержаны.
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МоскваКрасноярскНовосибирскЮжно-СахалинскПроисшествияСахалинСахалинская областьРоссияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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