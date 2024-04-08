https://ria.ru/20240408/samolety-1938475601.html

Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана - РИА Новости, 08.04.2024

Самолеты не смогли сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в понедельник отправлены на запасной аэродром Хабаровска из-за сильного тумана в Южно-Сахалинске, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:41

2024-04-08T02:41

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр – РИА Новости. Рейсы из Москвы, Красноярска и Новосибирска в понедельник отправлены на запасной аэродром Хабаровска из-за сильного тумана в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба аэропорта областного центра в Telegram-канале. "В зоне аэродрома "Южно-Сахалинск" плотный туман, низкая видимость", – говорится в сообщении авиапредприятия. По информации пресс-службы, самолеты, летевшие на Сахалин из Москвы, Красноярска и Новосибирска, сначала находились в зоне ожидания над Татарским проливом, но погодные условия не позволили приземлиться в Южно-Сахалинске, поэтому все три воздушных судна развернули на Хабаровск. По данным электронного табло аэропорта, в настоящее время остальные рейсы на прилет и вылет задержаны. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды после 10.00 (2.00 мск).Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщила, что в настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска задерживается отправление 253 пассажиров на рейсах авиакомпаний "Аврора" и "Сибирь". Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан, вынужденных ожидать вылета.По информации онлайн-табло аэропорта, воздушная гавань работает на прием рейсов, но на вылет самолеты все еще задержаны.

https://ria.ru/20240407/samolet-1938392389.html

https://ria.ru/20240405/azur-1938029365.html

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