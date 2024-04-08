https://ria.ru/20240408/sammit-1938621717.html

СМИ: Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня

СМИ: Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня

Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:37

2024-04-08T15:37

2024-04-08T15:47

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне ... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", - говорится в сообщении агентства.Как сообщается, саммит может пройти 16-17 июня, однако пока неясно, сколько лидеров будет присутствовать. Источники добавили, что ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, так как это будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы "сделать инициативу заслуживающей доверия".Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.

https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html

https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929786671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина