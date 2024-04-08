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Фатальная угроза. В Китае восхитились новым оружием России - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 08.04.2024 (обновлено: 11:17 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/rossiya-1938499897.html
Фатальная угроза. В Китае восхитились новым оружием России
Фатальная угроза. В Китае восхитились новым оружием России - РИА Новости, 08.04.2024
Фатальная угроза. В Китае восхитились новым оружием России
Россия начала массовое производство "супербомбы", которая несет критическую угрозу украинским войскам, пишет Национальное радио Китая (CNR). "После того, как... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:56
2024-04-08T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия начала массовое производство "супербомбы", которая несет критическую угрозу украинским войскам, пишет Национальное радио Китая (CNR). "После того, как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба", — сказал военный обозреватель Шао Юнлин.В статье отмечается, что ее мощь и ударные способности, возможно, ознаменуют "судный день" для украинских военных. "Среди имеющихся сейчас у Украины систем ПВО пока нет средств, способных эффективно перехватывать „супербомбы“. Это означает, что наземные подразделения ВСУ полностью открыты ударам этих снарядов", — добавил Шао Юнлин. По его мнению, использование ФАБ действительно окажет большое влияние на украинский фронт и станет фатальной угрозой для ВСУ. Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Фатальная угроза. В Китае восхитились новым оружием России

CNR: российская авиабомба ФАБ-3000 несет фатальную угрозу ВСУ

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия начала массовое производство "супербомбы", которая несет критическую угрозу украинским войскам, пишет Национальное радио Китая (CNR).

"После того, как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба", — сказал военный обозреватель Шао Юнлин.
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В статье отмечается, что ее мощь и ударные способности, возможно, ознаменуют "судный день" для украинских военных.

"Среди имеющихся сейчас у Украины систем ПВО пока нет средств, способных эффективно перехватывать „супербомбы“. Это означает, что наземные подразделения ВСУ полностью открыты ударам этих снарядов", — добавил Шао Юнлин.

По его мнению, использование ФАБ действительно окажет большое влияние на украинский фронт и станет фатальной угрозой для ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.

Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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