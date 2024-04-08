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Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии - РИА Новости, 08.04.2024
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10:05 08.04.2024 (обновлено: 10:20 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/rosgvardiya-1938502077.html
Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии
Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии - РИА Новости, 08.04.2024
Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии
Правительство РФ утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, добровольцы будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:05
2024-04-08T10:20
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА новости. Правительство РФ утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, добровольцы будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны, сообщается на сайте кабмина."Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом. Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.Ранее кабмин утвердил правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Такое удостоверение служит подтверждением статуса ветерана и права на получение полагающихся по закону социальных льгот. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан главой государства 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.
https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html
https://ria.ru/20240329/dobrovolets-1936525307.html
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, москва
Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Москва
Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии

Правительство утвердило постановление о поддержке добровольцев в Росгвардии

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 8 апр - РИА новости. Правительство РФ утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, добровольцы будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны, сообщается на сайте кабмина.
«
"Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом. Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.
Ранее кабмин утвердил правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Такое удостоверение служит подтверждением статуса ветерана и права на получение полагающихся по закону социальных льгот. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.
Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан главой государства 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.
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