https://ria.ru/20240408/rosgvardiya-1938502077.html

Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии

Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии - РИА Новости, 08.04.2024

Утверждено постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии

Правительство РФ утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, добровольцы будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:05

2024-04-08T10:05

2024-04-08T10:20

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА новости. Правительство РФ утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, добровольцы будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны, сообщается на сайте кабмина."Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом. Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.Ранее кабмин утвердил правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Такое удостоверение служит подтверждением статуса ветерана и права на получение полагающихся по закону социальных льгот. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан главой государства 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.

https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html

https://ria.ru/20240329/dobrovolets-1936525307.html

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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, москва