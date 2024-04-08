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"Росгосстрах" упростил механизм урегулирования убытков из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
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15:49 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/rosgostrakh-1938627842.html
"Росгосстрах" упростил механизм урегулирования убытков из-за паводка
"Росгосстрах" упростил механизм урегулирования убытков из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
"Росгосстрах" упростил механизм урегулирования убытков из-за паводка
"Росгосстрах" ввел упрощенный порядок урегулирования убытков из-за паводка в шести регионах РФ, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:49
2024-04-08T15:49
жилье
россия
алтайский край
вологодская область
росгосстрах
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Росгосстрах" ввел упрощенный порядок урегулирования убытков из-за паводка в шести регионах РФ, говорится в пресс-релизе компании. "Среди пострадавших собственников жилья немало клиентов "Росгосстраха": на 8 апреля страховым событиям, связанным с паводками, уже в шести российских регионах — Алтайском крае, Оренбургской и Вологодской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан — в компании присвоен статус "массовый убыток". В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов - их "Росгосстрах" запрашивает самостоятельно", - сообщает компания. "Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка дом и застрахованные постройки на участке подверглись разрушениям В прошлом году по риску "паводок" "Росгосстрах" выплатил своим клиентам порядка 80 миллионов рублей", - говорит начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. "Более того, компенсация может быть выплачена, если после сильных дождей повысился уровень грунтовых вод и было повреждено строение и имущество, которое находилось в доме. На сегодняшний день больше всего заявлений поступило от клиентов компании из Республики Мордовия", - добавляет она. С учетом угрозы затопления и в других регионах, "Росгосстрах" ожидает дальнейшие обращения от клиентов компании. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в единый контакт-центр компании. Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании, указывается в сообщении. Эксперты "Росгосстраха" напоминают, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер - то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.
https://ria.ru/20240329/pobeditel-1936704921.html
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жилье, россия, алтайский край, вологодская область, росгосстрах, наводнения в россии — 2024
Жилье, Россия, Алтайский край, Вологодская область, Росгосстрах, Наводнения в России — 2024
"Росгосстрах" упростил механизм урегулирования убытков из-за паводка

"Росгосстрах" ввел упрощенное урегулирование убытков в шести регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Росгосстрах" ввел упрощенный порядок урегулирования убытков из-за паводка в шести регионах РФ, говорится в пресс-релизе компании.
«
"Среди пострадавших собственников жилья немало клиентов "Росгосстраха": на 8 апреля страховым событиям, связанным с паводками, уже в шести российских регионах — Алтайском крае, Оренбургской и Вологодской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан — в компании присвоен статус "массовый убыток". В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов - их "Росгосстрах" запрашивает самостоятельно", - сообщает компания.
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"Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка дом и застрахованные постройки на участке подверглись разрушениям В прошлом году по риску "паводок" "Росгосстрах" выплатил своим клиентам порядка 80 миллионов рублей", - говорит начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.
"Более того, компенсация может быть выплачена, если после сильных дождей повысился уровень грунтовых вод и было повреждено строение и имущество, которое находилось в доме. На сегодняшний день больше всего заявлений поступило от клиентов компании из Республики Мордовия", - добавляет она.
С учетом угрозы затопления и в других регионах, "Росгосстрах" ожидает дальнейшие обращения от клиентов компании. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в единый контакт-центр компании. Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании, указывается в сообщении.
Эксперты "Росгосстраха" напоминают, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер - то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.
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