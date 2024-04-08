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В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог - РИА Новости, 08.04.2024
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02:55 08.04.2024 (обновлено: 04:16 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/razmyv-1938476023.html
В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог
В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог - РИА Новости, 08.04.2024
В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог
Несколько сел отрезало в Дальнереченском районе Приморья из-за размыва дорог, сообщил РИА Новости представитель "Примавтодора". РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:55
2024-04-08T04:16
происшествия
дальнереченский район
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Несколько сел отрезало в Дальнереченском районе Приморья из-за размыва дорог, сообщил РИА Новости представитель "Примавтодора". "Дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное", — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что села отрезаны. В краевом министерстве транспорта РИА Новости также сообщили, что семь сел в Дальнереченском районе отрезало из-за половодья. "Помимо этого, в Красноармейском округе размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Перелив длиной 10 метров достигает глубины до полуметра. Как сообщают в министерстве по делам ГОЧС, перелив из-за таяния снега и льда. Для автомобилей высокой степени проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное", — сказали в Минтрансе. Там отметили, что сейчас вода на высоком уровне. Проезды будут восстанавливать, когда она спадет.
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происшествия, дальнереченский район, приморский край, россия
Происшествия, Дальнереченский район, Приморский край, Россия
В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог

В Дальнереченском районе Приморья отрезало несколько сел из-за размыва дорог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль на подтопленной дороге
Автомобиль на подтопленной дороге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль на подтопленной дороге. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Несколько сел отрезало в Дальнереченском районе Приморья из-за размыва дорог, сообщил РИА Новости представитель "Примавтодора".
"Дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное", — сказал собеседник агентства.
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Он подтвердил, что села отрезаны.
В краевом министерстве транспорта РИА Новости также сообщили, что семь сел в Дальнереченском районе отрезало из-за половодья.
"Помимо этого, в Красноармейском округе размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Перелив длиной 10 метров достигает глубины до полуметра. Как сообщают в министерстве по делам ГОЧС, перелив из-за таяния снега и льда. Для автомобилей высокой степени проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное", — сказали в Минтрансе.
Там отметили, что сейчас вода на высоком уровне. Проезды будут восстанавливать, когда она спадет.
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