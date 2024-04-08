https://ria.ru/20240408/putin-1938711736.html

Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что сегодня перед отраслью стоят масштабные... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:35

2024-04-08T20:35

2024-04-08T20:39

общество

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи, от эффективного решения которых зависит социально-экономическое развитие страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем геолога... Сегодня перед отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи, от эффективного решения которых во многом зависит социально-экономическое развитие страны, укрепление ее промышленного, энергетического, оборонного потенциала, повышение качества жизни людей", - сказано в телеграмме. Президент отметил, что всех, кто отмечает этот праздник, - изыскателей, ученых, инженеров, горняков, преподавателей профильных учебных заведений и представителей многих других специальностей - объединяет преданность делу, приверженность традициям предшественников-первопроходцев, стремление трудиться на благо России и народа. Путин подчеркнул, что у представителей отрасли есть поводы для гордости: так, за прошедший год были открыты десятки новых месторождений полезных ископаемых, обеспечено воспроизводство основных видов стратегического минерального сырья, а также реализуются масштабные проекты в Арктике и на континентальном шельфе. Он выразил уверенность, что геологи и в дальнейшем будут работать с полной отдачей, уделять приоритетное внимание широкому внедрению энергосберегающих, экологически чистых технологий, ставить перед собой амбициозные цели и добиваться успеха.

https://ria.ru/20231114/putin-1909430441.html

https://ria.ru/20240126/kratery-1923488391.html

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общество, россия, арктика, владимир путин