https://ria.ru/20240408/putin-1938498901.html

Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах

Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:48

2024-04-08T09:48

2024-04-08T10:29

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей цыденов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего пользования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", - говорится в тексте поручений.Доклад – до 1 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20240401/doroga-1937117188.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов