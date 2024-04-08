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Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах - РИА Новости, 08.04.2024
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09:48 08.04.2024 (обновлено: 10:29 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938498901.html
Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах
Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:48
2024-04-08T10:29
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей цыденов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего пользования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", - говорится в тексте поручений.Доклад – до 1 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Цыденов
Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах

Путин поручил обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи на автодорогах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего пользования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", - говорится в тексте поручений.
Доклад – до 1 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
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