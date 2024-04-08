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В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода - РИА Новости, 08.04.2024
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18:26 08.04.2024 (обновлено: 19:32 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/puteprovod-1938687739.html
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода - РИА Новости, 08.04.2024
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:26
2024-04-08T19:32
происшествия
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК России по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по факту обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в понедельник около 17.00 обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме. "В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Сообщается, что следователи СК совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления выехали на место происшествия. "В настоящее время проводится его осмотр, изымается вся необходимая документация, имеющая значение для уголовного дела, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы и иные лица, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего", - информирует СУСК. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы.
https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения.
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происшествия, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода

СК в Смоленской области возбудил уголовное дело после обрушения путепровода

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по факту обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, в понедельник около 17.00 обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме.
"В результате обрушения несколько автомобилей, двигавшихся по мосту, упали вниз. Имеется погибшая, число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи СК совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления выехали на место происшествия.
"В настоящее время проводится его осмотр, изымается вся необходимая документация, имеющая значение для уголовного дела, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы и иные лица, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего", - информирует СУСК.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы.
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ПроисшествияСмоленская областьОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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