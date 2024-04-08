https://ria.ru/20240408/puchdemon-1938613958.html

В Испании суд вызвал Пучдемона для дачи показаний

В Испании суд вызвал Пучдемона для дачи показаний - РИА Новости, 08.04.2024

В Испании суд вызвал Пучдемона для дачи показаний

Верховный суд Испании вызвал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона для дачи показаний по делу о каталонском сепаратистском движении... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:14

2024-04-08T15:14

2024-04-08T15:14

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испания

каталония

карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 8 апр - РИА Новости. Верховный суд Испании вызвал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона для дачи показаний по делу о каталонском сепаратистском движении "Демократическое цунами" в качестве подозреваемого в терроризме, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе судебной власти королевства. Речь идет о движении "Демократическое цунами" ("Tsunami Democràtic"), которое возникло в 2019 году после объявления приговоров ряду каталонских политических лидеров, поддержавших идею отделения региона от Испании и причастных к организации незаконного референдума о независимости автономного сообщества 2017 года. Представители движения обвиняются в организации беспорядков в регионе осенью 2019 года. "Верховный суд вызывает Карлеса Пучдемона и Рубена Вагенсберга (члена Каталонского парламента — ред.) для дачи добровольных показаний в режиме видеоконференции в июне следующего года", - говорится в сообщении. Уточняется, что дача показаний должна произойти в период с 17 по 21 июня, спустя несколько недель после региональных выборов в Каталонии, которые должны состояться 12 мая, и в которых Пучдемон хочет принять участие в качестве кандидата от сепаратисткой партии Junts per Catalunya. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://radiosputnik.ru/20240322/kataloniya-1934971769.html

https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

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в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции