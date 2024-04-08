https://ria.ru/20240408/promproizvodstvo-1938142565.html

Ефимов: рост промпроизводства Москвы превысил 15 процентов

Ефимов: рост промпроизводства Москвы превысил 15 процентов - РИА Новости, 08.04.2024

Ефимов: рост промпроизводства Москвы превысил 15 процентов

Объем промпроизводства в Москве за два месяца текущего года увеличился более чем на 15% в сравнении с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:05

2024-04-08T10:05

2024-04-08T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Объем промпроизводства в Москве за два месяца текущего года увеличился более чем на 15% в сравнении с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."К 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тысячи, на них работают 725 тысяч специалистов. Сохранив устойчивый рост прошлого года, за два месяца 2024 года объем промышленного производства в столице увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, они нарастили выпуск на 17%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что объем отгруженной продукции обрабатывающими предприятиями за этот период был увеличен на 21,3%. Здесь лидируют производители пищевой, фармацевтической, компьютерной, а также бумажной продукции.В Москве есть все условия для развития малых, средних и крупных компаний. Столичным предприятиям доступно свыше 20 системных мер поддержки, а также ряд антикризисных мер.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы, Владислав Овчинский заявил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства промышленникам занимается компенсацией части процентов по инвесткредитам, а также предоставляет льготные займы. В 2023 году 9 предприятий из столицы получили займы на рекордную сумму – 1,2 млрд руб. Это позволит производителям косметики, медтехники, электронных устройств, мясной и прочей продукции приобрести дополнительные единицы оборудования. Также эти займы помогут расширить производство и экспортные поставки.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что городские промпредприятия за 7 лет увеличили объем производства более чем в 2 раза.Москва – это город с развитым производством. Каждый год здесь открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложна техника. По поручению мэра столицы Сергея Собянина в мегаполисе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства.Ранее Ефимов сообщал, что подготовлена и утверждена документация по 24 проектам редевелопмента земельных участков площадью 248 гектаров в рамках программы комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва