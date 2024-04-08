https://ria.ru/20240408/proekt-1938450492.html

Открылась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

Открылась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 08.04.2024

Открылась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

На сайте проекта "Открой#Моспром" стартовала регистрация на экскурсии, которые состоятся 15-26 апреля и охватят более 25 предприятий Москвы, сообщил министр... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:13

2024-04-08T09:13

2024-04-08T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938450054_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_8dff3e70574016b5bc0ccd58b77bd57b.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" стартовала регистрация на экскурсии, которые состоятся 15-26 апреля и охватят более 25 предприятий Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, жителям и гостям Москвы предоставится возможность узнать о процессе производства самолетов Ил, о подготовки космических спутников к старту с Байконура, а также об изготовлении шоколада, хлеба и выпечки на старейших заводах России."Мы планируем провести более ста тридцати экскурсий и шестьдесят пять мастер-классов для всех желающих узнать больше о столичной промышленности", – рассказал Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Так, участники экскурсий смогут побывать в авиамузее на заводе "Ил", а также посетить лабораторию комплексных прочностных испытаний, в которой имитируют полетные нагрузки на полномасштабном прототипе самолета Ил-76ТД. Кроме того, гости смогут побывать в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, где им покажут фильм о разных проектах предприятия. Например, ролик об окончательной подготовке к запуску космического спутника с Байконура, говорится в сообщении.Помимо этого, проект "Открой#Моспром" совместно с технокомпанией VK разработал специальное приложение "Открытая промышленность" в социальной сети "ВКонтакте". Благодаря ему можно заработать баллы за выполнение разных задач и прохождение квестов. Еще в приложении есть опция просмотра тематических роликов и прочтения статей с последующим ответом на вопросы. Заработанные очки можно потратить на участие в экскурсиях или приобретение сувенирной продукции от московских компаний.На онлайн-платформах проекта уже выложены все выпуски экскурсий в онлайн-режиме. К примеру, там доступно видео с посещения комплекса легкой промышленности по производству одежды, аксессуаров и головных уборов "Кунцево". Еще можно познакомится с процессом изготовления банкоматов или выпуска микроэлектроники, добавили в ДИПП.Проект "Открой#Моспром" был открыт в 2019 году. За пять лет проведено свыше 2,6 тыс. экскурсий и 750 обучающих занятий. Кроме того, с этого момента было создано и продемонстрировано 75 туров в онлайн-режиме. В июне прошлого года проект занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил уже семь наград.

https://ria.ru/20240406/vypusk-1938154600.html

https://ria.ru/20240407/mikroskhemy-1938300154.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский