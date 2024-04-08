https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html
В Сочи вынесли приговор матери, чью дочь избил до смерти ее сожитель
В Сочи вынесли приговор матери, чью дочь избил до смерти ее сожитель - РИА Новости, 08.04.2024
В Сочи вынесли приговор матери, чью дочь избил до смерти ее сожитель
Суд приговорил к исправительным работам жительницу Сочи, семилетнюю дочь которой до смерти избил ее сожитель, сообщила Объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:38
2024-04-08T14:38
2024-04-08T14:38
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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам жительницу Сочи, семилетнюю дочь которой до смерти избил ее сожитель, сообщила Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале. Девочка погибла в машине скорой помощи после избиения ремнем сожителем матери, которая не защитила ребёнка и не оказала первую помощь, хотя могла и обязана была это сделать. Женщина обвинялась по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем (статьи 125, 156 УК РФ). "Женщина полностью признала вину. Ее защитник заявил, что самое главное наказание она уже получила. Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимую виновной, ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил. Ранее сообщалось, что трагедия произошла 27 мая 2023 года. По данным следствия, мужчина нанес девочке не менее 27 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. После избиения состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал медиков. В ночь на 2 июня, когда девочке стало хуже, мать все же вызвала "скорую", ребенок скончался в машине. Мужчина, по информации следствия, объяснял свои действия непослушанием девочки. Против него завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), в настоящее время оно рассматривается судом.
https://ria.ru/20230225/rebenok-1854252761.html
https://ria.ru/20210125/sud-1594466065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Происшествия – Радио Sputnik
В Сочи вынесли приговор матери, чью дочь избил до смерти ее сожитель
Суд в Сочи приговорил мать умершей после побоев девочки к исправительным работам
СОЧИ, 8 апр - РИА Новости.
Суд приговорил к исправительным работам жительницу Сочи, семилетнюю дочь которой до смерти избил ее сожитель, сообщила Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале
.
Девочка погибла в машине скорой помощи после избиения ремнем сожителем матери, которая не защитила ребёнка и не оказала первую помощь, хотя могла и обязана была это сделать. Женщина обвинялась по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем (статьи 125, 156 УК РФ
).
"Женщина полностью признала вину. Ее защитник заявил, что самое главное наказание она уже получила. Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимую виновной, ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла 27 мая 2023 года. По данным следствия, мужчина нанес девочке не менее 27 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. После избиения состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал медиков. В ночь на 2 июня, когда девочке стало хуже, мать все же вызвала "скорую", ребенок скончался в машине. Мужчина, по информации следствия, объяснял свои действия непослушанием девочки. Против него завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), в настоящее время оно рассматривается судом.