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Симоньян: украинские неонацисты хотели сорвать премьеру фильма про Донбасс
Симоньян: украинские неонацисты хотели сорвать премьеру фильма про Донбасс - РИА Новости, 08.04.2024
Симоньян: украинские неонацисты хотели сорвать премьеру фильма про Донбасс
Украинские неонацисты пытались сорвать премьеру документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Риме, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:24
2024-04-08T16:24
2024-04-08T16:38
специальная военная операция на украине
рим
донбасс
маргарита симоньян
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские неонацисты пытались сорвать премьеру документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Риме, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Украинские неонацисты пытались сорвать премьеру нашего докфильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Риме. "Активисты" столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг", — написала она.Тем не менее в зале был аншлаг, а итальянцы искренне хотели узнать о Донбассе, Майдане и причинах начала спецоперации, отметила медиаменеджер, добавив, что режиссер картины Татьяна Борщ выступила по видеосвязи во время мероприятия.Как подчеркнула Симоньян, фильм впервые показали в ЕС, его представят еще в трех городах Италии.Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом, а также объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.Организаторы показов — итальянский журналист Винченцо Лоруссо и его супруга Светлана.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
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рим, донбасс, маргарита симоньян, евросоюз, италия
Специальная военная операция на Украине, Рим, Донбасс, Маргарита Симоньян, Евросоюз, В мире, Италия