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В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 08.04.2024
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08:41 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pozhary-1938490504.html
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 08.04.2024
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади 11 929 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:41
2024-04-08T08:41
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади 11 929 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.04 2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 929 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 апреля в России действовало 17 лесных пожаров на площади 6590 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовал один пожар на 6020 гектарах.
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Лесопожарные службы потушили 35 природных пожаров в России за сутки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
Учения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Учения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади 11 929 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.04 2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 929 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 8 апреля в России действовало 17 лесных пожаров на площади 6590 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовал один пожар на 6020 гектарах.
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ПроисшествияРоссияЕврейская автономная областьПриродные пожары в России
 
 
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