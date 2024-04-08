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В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 08.04.2024
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади 11 929 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:41
2024-04-08T08:41
2024-04-08T08:41
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 35 природных пожаров на площади 11 929 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.04 2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 929 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 апреля в России действовало 17 лесных пожаров на площади 6590 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовал один пожар на 6020 гектарах.
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
Лесопожарные службы потушили 35 природных пожаров в России за сутки