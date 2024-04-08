https://ria.ru/20240408/pozhar-1938638199.html

В Краснодарском крае полностью потушили пожар на складах

В Краснодарском крае полностью потушили пожар на складах - РИА Новости, 08.04.2024

В Краснодарском крае полностью потушили пожар на складах

Пожар на складах в Краснодарском крае полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:10

2024-04-08T16:10

2024-04-08T16:10

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пожар на складах в Краснодарском крае полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Накануне в МЧС сообщали, что пожар произошел в двух ангарах с материалами для изготовления обуви в поселке Индустриальный Краснодарского края на площади 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать. Позднее было ликвидировано открытое горение. "В Краснодарском крае сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ангарах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

краснодарский край

россия

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2024

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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)