https://ria.ru/20240408/pozhar-1938622292.html

В Ростовской области локализовали пожар в ангарах

В Ростовской области локализовали пожар в ангарах - РИА Новости, 08.04.2024

В Ростовской области локализовали пожар в ангарах

Пожарные локализовали на 450 квадратных метрах возгорание в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:39

2024-04-08T15:39

2024-04-08T15:51

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали на 450 квадратных метрах возгорание в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Информация о пожаре в двух ангарах в хуторе Коммуна, на улице Пролетарская поступила в 13.44 мск понедельника. Площадь пожара составила 400 "квадратов". "В 15.14 пожар локализован на площади 450 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, ростовская область, россия