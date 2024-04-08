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В Ростовской области локализовали пожар в ангарах - РИА Новости, 08.04.2024
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15:39 08.04.2024 (обновлено: 15:51 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938622292.html
В Ростовской области локализовали пожар в ангарах
В Ростовской области локализовали пожар в ангарах - РИА Новости, 08.04.2024
В Ростовской области локализовали пожар в ангарах
Пожарные локализовали на 450 квадратных метрах возгорание в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:39
2024-04-08T15:51
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали на 450 квадратных метрах возгорание в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Информация о пожаре в двух ангарах в хуторе Коммуна, на улице Пролетарская поступила в 13.44 мск понедельника. Площадь пожара составила 400 "квадратов". "В 15.14 пожар локализован на площади 450 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области локализовали пожар в ангарах

МЧС: в Ростовской области локализовали пожар в ангарах

© МЧС Ростовской области/TelegramТушение пожара в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области
Тушение пожара в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области
© МЧС Ростовской области/Telegram
Тушение пожара в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали на 450 квадратных метрах возгорание в двух ангарах с сеном и пиломатериалами в Октябрьском сельском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Информация о пожаре в двух ангарах в хуторе Коммуна, на улице Пролетарская поступила в 13.44 мск понедельника. Площадь пожара составила 400 "квадратов".
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"В 15.14 пожар локализован на площади 450 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники.
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