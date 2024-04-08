https://ria.ru/20240408/pozhar-1938614359.html

В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне

В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне - РИА Новости, 08.04.2024

В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне

Пожар на прогулочном судне в Тольятти потушен, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:16

2024-04-08T15:16

2024-04-08T15:16

происшествия

тольятти

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938516959_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d11315945c7ae1fa6c1f63572720426b.jpg

САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Пожар на прогулочном судне в Тольятти потушен, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. "В 15.08 (14.08) пожар полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Информация о возгорании на теплоходе поступила в МЧС в 8.53 мск. По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Позже в МЧС России уточнили, что судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара в каютах на двух палубах достигала 200 квадратных метров. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в результате пожара носовая часть судна оказалась частично затоплена, из трюма откачивают воду. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

тольятти

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)