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В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне
В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне - РИА Новости, 08.04.2024
В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне
Пожар на прогулочном судне в Тольятти потушен, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:16
2024-04-08T15:16
2024-04-08T15:16
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Пожар на прогулочном судне в Тольятти потушен, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. "В 15.08 (14.08) пожар полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Информация о возгорании на теплоходе поступила в МЧС в 8.53 мск. По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Позже в МЧС России уточнили, что судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Площадь пожара в каютах на двух палубах достигала 200 квадратных метров. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в результате пожара носовая часть судна оказалась частично затоплена, из трюма откачивают воду. Надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти потушили пожар на прогулочном судне
МЧС: в Тольятти потушили пожар на прогулочном судне