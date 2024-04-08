https://ria.ru/20240408/pozhar-1938601864.html

В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности

В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 08.04.2024

В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности

Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:44

2024-04-08T14:44

2024-04-08T14:44

ставрополь

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее ведомство проинформировало, что 34 пожарных и 8 единиц техники ликвидируют горение сухой растительности на Старомарьевском шоссе в Ставрополе на площади 3 гектара. Сильный ветер мог способствовать распространению огня. Затем пожар был локализован на площади 4 га. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html

ставрополь

россия

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2024

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ставрополь, россия, происшествия