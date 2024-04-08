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В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 08.04.2024
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14:44 08.04.2024
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В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности
В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 08.04.2024
В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:44
2024-04-08T14:44
ставрополь
россия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее ведомство проинформировало, что 34 пожарных и 8 единиц техники ликвидируют горение сухой растительности на Старомарьевском шоссе в Ставрополе на площади 3 гектара. Сильный ветер мог способствовать распространению огня. Затем пожар был локализован на площади 4 га. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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ставрополь, россия, происшествия
Ставрополь, Россия, Происшествия
В Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности

МЧС: в Ставрополе ликвидировали открытое горение сухой растительности

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramПожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Ставрополе, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство проинформировало, что 34 пожарных и 8 единиц техники ликвидируют горение сухой растительности на Старомарьевском шоссе в Ставрополе на площади 3 гектара. Сильный ветер мог способствовать распространению огня. Затем пожар был локализован на площади 4 га.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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