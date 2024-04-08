https://ria.ru/20240408/pozhar-1938561730.html

В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне

В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне - РИА Новости, 08.04.2024

В Тольятти выросла площадь пожара на прогулочном судне

Каюты на площади 200 квадратных метров горят на двух палубах прогулочного судна в Тольятти, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:00

2024-04-08T13:00

2024-04-08T13:01

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

тольятти

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Каюты на площади 200 квадратных метров горят на двух палубах прогулочного судна в Тольятти, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее в ГУМЧС России по Самарской области сообщали, что получили информацию о возгорании на прогулочном судне в 9.53 (8.53 мск). По прибытии было установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. "Площадь пожара на судне - 200 квадратных метров. Горят каюты на двух палубах", - говорится в сообщении МЧС России. По данным ведомства, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Тушение продолжается.

https://ria.ru/20231027/sudno-1905546524.html

россия

тольятти

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)