https://ria.ru/20240408/pozhar-1938516076.html

В Тольятти загорелся прогулочный теплоход

В Тольятти загорелся прогулочный теплоход - РИА Новости, 08.04.2024

В Тольятти загорелся прогулочный теплоход

Прогулочный теплоход загорелся на причале в Тольятти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:39

2024-04-08T10:39

2024-04-08T10:44

происшествия

тольятти

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938516959_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d11315945c7ae1fa6c1f63572720426b.jpg

САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Прогулочный теплоход загорелся на причале в Тольятти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Данные о возгорании на прогулочном судне, которое находится на причале в речном порту в Тольятти, поступили в МЧС в 9.53 (8.53 мск). "По прибытию установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – пожар №2", - говорится в сообщении. На месте работают 61 специалист и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

тольятти

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)