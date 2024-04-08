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В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
В Тольятти загорелся прогулочный теплоход - РИА Новости, 08.04.2024
В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
Прогулочный теплоход загорелся на причале в Тольятти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:39
2024-04-08T10:39
2024-04-08T10:44
происшествия
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самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Прогулочный теплоход загорелся на причале в Тольятти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Данные о возгорании на прогулочном судне, которое находится на причале в речном порту в Тольятти, поступили в МЧС в 9.53 (8.53 мск). "По прибытию установлено, что в машинном отделении прогулочного судна "Империя" сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – пожар №2", - говорится в сообщении. На месте работают 61 специалист и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
На причале в Тольятти загорелся прогулочный теплоход