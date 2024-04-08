https://ria.ru/20240408/povrezhdeniya-1938622689.html

В Запорожье промышленный объект получил повреждения

В Запорожье промышленный объект получил повреждения - РИА Новости, 08.04.2024

В Запорожье промышленный объект получил повреждения

Промышленный объект поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщает в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:41

2024-04-08T15:41

2024-04-08T15:41

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Промышленный объект поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщает в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Украинский телеканал "Общественное" ранее в понедельник сообщал, что в Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Федоров в своем Telegram-канале отметил, что взрыв прогремел "на промышленном объекте, он поврежден, последствия уточняются". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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запорожье, запорожская областная государственная администрация