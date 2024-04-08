https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938691478.html

Пострадавшие при обрушении в Вязьме получили множественные травмы

Пострадавшие при обрушении в Вязьме получили множественные травмы - РИА Новости, 08.04.2024

Пострадавшие при обрушении в Вязьме получили множественные травмы

Пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:45

2024-04-08T18:45

2024-04-08T20:51

происшествия

вязьма

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы, сообщает Минздрав региона."В Вяземскую ЦРБ доставлено пять пострадавших, из них один ребенок 2010 года рождения. Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое. Все имеют множественные травмы", — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают шесть бригад медиков.По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина для усиления работы направлены специализированные бригады экстренной медицинской помощи областной клинической больницы в составе хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, добавляется в сообщении регионального Минздрава.В министерстве уточнили, что в целях оказания специализированной помощи из областной детской клинической больницы для усиления работы направлена специализированная педиатрическая бригада, для оказания психологической помощи пострадавшим и членам их семей на место происшествия направлены специалисты-психологи."Все специализированные медицинские организации региона готовы к приему пострадавших, обеспечены лекарственными препаратами в достаточном количестве", — сказано в сообщении.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области ранее в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

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вязьма

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происшествия, вязьма, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме