Рейтинг@Mail.ru
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 08.04.2024 (обновлено: 16:55 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938650568.html
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.04.2024
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали во время пожара в частном доме в Курганинске, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:46
2024-04-08T16:55
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время пожара в частном доме в Курганинске, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю. По данным МЧС, ночью в понедельник диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Курганинска поступило сообщение о возгорании на улице Лабинской. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. "Локализация пожара на площади 64 квадратных метра. Четверо пострадавших", - сообщила журналистам пресс-служба ведомства. В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. Как сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ, пожару предшествовал взрыв - по предварительной версии, в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Пострадали 63-летние супруги, их 33-летняя дочь и 11-летняя внучка.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938592241.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

МЧС: в Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время пожара в частном доме в Курганинске, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, ночью в понедельник диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Курганинска поступило сообщение о возгорании на улице Лабинской. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
"Локализация пожара на площади 64 квадратных метра. Четверо пострадавших", - сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.
Как сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ, пожару предшествовал взрыв - по предварительной версии, в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Пострадали 63-летние супруги, их 33-летняя дочь и 11-летняя внучка.
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала