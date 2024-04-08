https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938650568.html
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.04.2024
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали во время пожара в частном доме в Курганинске, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:46
2024-04-08T16:46
2024-04-08T16:55
происшествия
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краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время пожара в частном доме в Курганинске, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю. По данным МЧС, ночью в понедельник диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Курганинска поступило сообщение о возгорании на улице Лабинской. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. "Локализация пожара на площади 64 квадратных метра. Четверо пострадавших", - сообщила журналистам пресс-служба ведомства. В ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. Как сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ, пожару предшествовал взрыв - по предварительной версии, в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Пострадали 63-летние супруги, их 33-летняя дочь и 11-летняя внучка.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека
МЧС: в Курганинске при пожаре в частном доме пострадали четыре человека