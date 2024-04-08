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В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека - РИА Новости, 08.04.2024
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14:14 08.04.2024
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В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека
В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека - РИА Новости, 08.04.2024
В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:14
2024-04-08T14:14
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. По предварительной информации, утром 8 апреля в производственном здании "Компания Хома" на Игумновском шоссе произошло возгорание на 3-м этаже здания. "По оперативной информации, при пожаре пострадали двое работников ООО "Компания Хома". Выясняются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональной трудовой инспекции, при пожаре мужчина 55 лет получил ожоги 15% тела, у женщины диагностировано ингаляционное отравление. "Оба работника госпитализированы в медицинские учреждения", - подчеркивается в сообщении. Ранее МЧС региона сообщало, что в 11.35 открытое горение в производственном здании ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировано 125 человек. В 13 часов объявлена полная ликвидация пожара.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

В Дзержинске Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области.
По предварительной информации, утром 8 апреля в производственном здании "Компания Хома" на Игумновском шоссе произошло возгорание на 3-м этаже здания.
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"По оперативной информации, при пожаре пострадали двое работников ООО "Компания Хома". Выясняются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональной трудовой инспекции, при пожаре мужчина 55 лет получил ожоги 15% тела, у женщины диагностировано ингаляционное отравление. "Оба работника госпитализированы в медицинские учреждения", - подчеркивается в сообщении.
Ранее МЧС региона сообщало, что в 11.35 открытое горение в производственном здании ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировано 125 человек. В 13 часов объявлена полная ликвидация пожара.
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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