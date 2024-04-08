https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938592241.html

В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека - РИА Новости, 08.04.2024

В Нижегородской области при пожаре в промзоне пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:14

2024-04-08T14:14

2024-04-08T14:14

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в здании предприятия в промзоне Дзержинска, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. По предварительной информации, утром 8 апреля в производственном здании "Компания Хома" на Игумновском шоссе произошло возгорание на 3-м этаже здания. "По оперативной информации, при пожаре пострадали двое работников ООО "Компания Хома". Выясняются обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональной трудовой инспекции, при пожаре мужчина 55 лет получил ожоги 15% тела, у женщины диагностировано ингаляционное отравление. "Оба работника госпитализированы в медицинские учреждения", - подчеркивается в сообщении. Ранее МЧС региона сообщало, что в 11.35 открытое горение в производственном здании ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировано 125 человек. В 13 часов объявлена полная ликвидация пожара.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)