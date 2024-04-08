https://ria.ru/20240408/postradavshaya-1938722208.html

Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск

Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск - РИА Новости, 08.04.2024

Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск

Пострадавшую после обрушения моста в Вязьме женщину отправят на лечение в Смоленск, трех человек - в Москву, а девочку-подростка продолжат лечить в Вязьме,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:38

2024-04-08T22:38

2024-04-08T22:53

происшествия

вязьма

смоленская область

василий анохин

московская межрегиональная транспортная прокуратура

обрушение путепровода в вязьме

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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Пострадавшую после обрушения моста в Вязьме женщину отправят на лечение в Смоленск, трех человек - в Москву, а девочку-подростка продолжат лечить в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."У нас есть один погибший, женщина, пять пострадавших… Одна пострадавшая женщина будет направлена в город Смоленск, трое пострадавших… будут в ближайшее время направлены в Москву… Девочке четырнадцати лет окажут помощь здесь в Вязьме", - сказал Анохин, видео комментария которого опубликовано в его Telegram-канале.Позднее губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавшая девочка-подросток находится в удовлетворительном состоянии.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

вязьма

смоленская область

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происшествия, вязьма, смоленская область, василий анохин, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме