https://ria.ru/20240408/postradavshaya-1938722208.html
Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск
Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск - РИА Новости, 08.04.2024
Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск
Пострадавшую после обрушения моста в Вязьме женщину отправят на лечение в Смоленск, трех человек - в Москву, а девочку-подростка продолжат лечить в Вязьме,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:38
2024-04-08T22:38
2024-04-08T22:53
происшествия
вязьма
смоленская область
василий анохин
московская межрегиональная транспортная прокуратура
обрушение путепровода в вязьме
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Пострадавшую после обрушения моста в Вязьме женщину отправят на лечение в Смоленск, трех человек - в Москву, а девочку-подростка продолжат лечить в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."У нас есть один погибший, женщина, пять пострадавших… Одна пострадавшая женщина будет направлена в город Смоленск, трое пострадавших… будут в ближайшее время направлены в Москву… Девочке четырнадцати лет окажут помощь здесь в Вязьме", - сказал Анохин, видео комментария которого опубликовано в его Telegram-канале.Позднее губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавшая девочка-подросток находится в удовлетворительном состоянии.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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происшествия, вязьма, смоленская область, василий анохин, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, Смоленская область, Василий Анохин, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Обрушение путепровода в Вязьме
Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск
Анохин: пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск