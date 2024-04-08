https://ria.ru/20240408/polovode-1938494809.html

В Курганской области рассказали о ситуации с паводками

В Курганской области рассказали о ситуации с паводками - РИА Новости, 08.04.2024

В Курганской области рассказали о ситуации с паводками

Более 4,3 тысячи домов, 5,5 тысячи приусадебных участков, 600 дач могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии половодья в Курганской области в 2024 году, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:11

2024-04-08T09:11

2024-04-08T10:29

курганская область

происшествия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Более 4,3 тысячи домов, 5,5 тысячи приусадебных участков, 600 дач могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии половодья в Курганской области в 2024 году, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.Согласно прогнозу вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствий, обусловленных прохождением паводкоопасного периода, в Курганской области 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть подтоплены, в зоне ЧС окажутся 18 718 человек, 3649 детей.Согласно данным МЧС, больше других будут паводок затронет Целинный муниципальный округ, Звериноголовский муниципальный округ, Притобольный муниципальный округ, Куртамышский муниципальный округ, Кетовский муниципальный округ, город Курган, Белозерский муниципальный округ.

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курганская область

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курганская область, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, наводнения в россии — 2024