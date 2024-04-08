https://ria.ru/20240408/polovode-1938494809.html
В Курганской области рассказали о ситуации с паводками
В Курганской области рассказали о ситуации с паводками - РИА Новости, 08.04.2024
В Курганской области рассказали о ситуации с паводками
Более 4,3 тысячи домов, 5,5 тысячи приусадебных участков, 600 дач могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии половодья в Курганской области в 2024 году, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:11
2024-04-08T09:11
2024-04-08T10:29
курганская область
происшествия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376507_5:40:1126:671_1920x0_80_0_0_5067ae0639d620892d21d7a7d4651aac.png
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Более 4,3 тысячи домов, 5,5 тысячи приусадебных участков, 600 дач могут быть подтоплены при неблагоприятном развитии половодья в Курганской области в 2024 году, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.Согласно прогнозу вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствий, обусловленных прохождением паводкоопасного периода, в Курганской области 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть подтоплены, в зоне ЧС окажутся 18 718 человек, 3649 детей.Согласно данным МЧС, больше других будут паводок затронет Целинный муниципальный округ, Звериноголовский муниципальный округ, Притобольный муниципальный округ, Куртамышский муниципальный округ, Кетовский муниципальный округ, город Курган, Белозерский муниципальный округ.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
курганская область
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376507_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_6cc20d510e629e3b7fed4ac9c910bdf2.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Происшествия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области рассказали о ситуации с паводками
МЧС: более 4,3 тыс домов может затопить в Курганской области из-за половодья