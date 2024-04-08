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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.04.2024
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08:19 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pogoda-1938488096.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 08.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:19
2024-04-08T08:19
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор далекого атлантического циклона. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Плюс 18-20 градусов в центральной части города, от плюс 16 до плюс 21 градусов в районах Московской области", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается облачная погода и до плюс 20

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор далекого атлантического циклона.
"В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Плюс 18-20 градусов в центральной части города, от плюс 16 до плюс 21 градусов в районах Московской области", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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