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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/podstantsiya-1938522661.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция - РИА Новости, 08.04.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция
Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:58
2024-04-08T10:58
запорожская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале. "Атаковал БПЛА оборудование на высоковольтной подстанции в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html
запорожская область
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запорожская область, украина
Запорожская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция

Минэнерго Украины: оборудование подстанции пострадало в Запорожской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале.
"Атаковал БПЛА оборудование на высоковольтной подстанции в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраина
 
 
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