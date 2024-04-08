https://ria.ru/20240408/podstantsiya-1938522661.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция - РИА Новости, 08.04.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция

Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:58

2024-04-08T10:58

2024-04-08T10:58

запорожская область

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале. "Атаковал БПЛА оборудование на высоковольтной подстанции в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html

запорожская область

украина

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запорожская область, украина