https://ria.ru/20240408/podstantsiya-1938522661.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция - РИА Новости, 08.04.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция
Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:58
2024-04-08T10:58
2024-04-08T10:58
запорожская область
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842139716_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adc9ac1b8056e236d8d1f97328e3a5c6.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оборудование высоковольтной электроподстанции повреждено в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале. "Атаковал БПЛА оборудование на высоковольтной подстанции в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области. Есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842139716_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_acaf12ea7c3f253eb7013e27b9cff8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина
Запорожская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала подстанция
Минэнерго Украины: оборудование подстанции пострадало в Запорожской области