https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938529743.html

В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем

В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем - РИА Новости, 08.04.2024

В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем

В Московской области сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий, теперь услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не за 14,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:26

2024-04-08T11:26

2024-04-08T11:26

новости подмосковья

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общественный транспорт

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московской области сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий, теперь услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не за 14, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что в процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем. "Это делает легче процесс подготовки документации для заявителя и позволяет сократить срок оказания услуг", - сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Схема транспортного обслуживания территории – это план, который показывает, как будут обслуживать жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Обратиться за ней могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она доступна в региональном портале в разделе "Транспорт" - "Документы".

https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937841198.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, общественный транспорт