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В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем - РИА Новости, 08.04.2024
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Новости Подмосковья
 
11:26 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938529743.html
В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем
В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем - РИА Новости, 08.04.2024
В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем
В Московской области сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий, теперь услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не за 14,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:26
2024-04-08T11:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московской области сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий, теперь услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не за 14, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что в процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем. "Это делает легче процесс подготовки документации для заявителя и позволяет сократить срок оказания услуг", - сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Схема транспортного обслуживания территории – это план, который показывает, как будут обслуживать жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Обратиться за ней могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она доступна в региональном портале в разделе "Транспорт" - "Документы".
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московская область (подмосковье), жкх, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Общественный транспорт

В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЭлектричка в Подмосковье
Электричка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Электричка в Подмосковье
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московской области сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий, теперь услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не за 14, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что в процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем.
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"Это делает легче процесс подготовки документации для заявителя и позволяет сократить срок оказания услуг", - сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Схема транспортного обслуживания территории – это план, который показывает, как будут обслуживать жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменения градостроительной инфраструктуры.
Обратиться за ней могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она доступна в региональном портале в разделе "Транспорт" - "Документы".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХОбщественный транспорт
 
 
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