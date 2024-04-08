https://ria.ru/20240408/pmef-1938544031.html

Темы ПМЭФ-2024 выберут на крауд-платформе

Темы ПМЭФ-2024 выберут на крауд-платформе - РИА Новости, 08.04.2024

Темы ПМЭФ-2024 выберут на крауд-платформе

Темы предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выберут из экспертных предложений на крауд-платформе, сообщил Фонд Росконгресс. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:06

2024-04-08T12:06

2024-04-08T12:06

россия

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Темы предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выберут из экспертных предложений на крауд-платформе, сообщил Фонд Росконгресс. "На крауд-платформе идея.росконгресс.рф открывается сбор предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Предложения предлагается подавать в привязке к национальным целям развития РФ на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. Двадцать пять авторов наиболее востребованных тем по итогам обсуждения на крауд-платформе получат приглашение на ПМЭФ. Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков рассчитывает, что эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024. "Сейчас как никогда важно слышать идеи, которые предлагают. Сбор предложений на постоянно действующей крауд-платформе – это формат, который способствует развитию механизмов участия людей в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом для реализации общенациональных задач. Этот формат уже доказал свою актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024, предложат свое видение решения важнейших задач в интересах общества и государства", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240405/forum-1938093043.html

https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html

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россия, антон кобяков, фонд "росконгресс"