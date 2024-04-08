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СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе - РИА Новости, 08.04.2024
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10:42 08.04.2024 (обновлено: 10:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/peregovory-1938517064.html
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе
Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:42
2024-04-08T10:47
в мире
египет
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
израиль
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Ранее о достигнутом прогрессе по перемирию в секторе Газа на переговорах в египетской столице Каире сообщил египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник. Сообщалось, что между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям."Представитель ХАМАС заявил... в понедельник, что никакого прогресса не было достигнуто на очередном раунде переговоров в Каире, на котором также присутствовали делегации из Катара, США и Израиля", - говорится в сообщении Рейтер.В переговорах принимают участие правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
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египет
сектор газа
каир (город)
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в мире, египет, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), израиль
В мире, Египет, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Израиль
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе

Reuters: ХАМАС отрицает, что на переговорах по перемирию в Газе есть прогресс

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.
Ранее о достигнутом прогрессе по перемирию в секторе Газа на переговорах в египетской столице Каире сообщил египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник. Сообщалось, что между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям.
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"Представитель ХАМАС заявил... в понедельник, что никакого прогресса не было достигнуто на очередном раунде переговоров в Каире, на котором также присутствовали делегации из Катара, США и Израиля", - говорится в сообщении Рейтер.
В переговорах принимают участие правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.
В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.
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