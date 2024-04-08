https://ria.ru/20240408/peregovory-1938517064.html
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе
Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:42
2024-04-08T10:42
2024-04-08T10:47
в мире
египет
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Ранее о достигнутом прогрессе по перемирию в секторе Газа на переговорах в египетской столице Каире сообщил египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник. Сообщалось, что между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям."Представитель ХАМАС заявил... в понедельник, что никакого прогресса не было достигнуто на очередном раунде переговоров в Каире, на котором также присутствовали делегации из Катара, США и Израиля", - говорится в сообщении Рейтер.В переговорах принимают участие правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
египет
сектор газа
каир (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3879d06be9bafb61245b0700848c90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), израиль
В мире, Египет, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Израиль
СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе
Reuters: ХАМАС отрицает, что на переговорах по перемирию в Газе есть прогресс