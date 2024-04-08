https://ria.ru/20240408/peregovory-1938517064.html

СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе

СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: ХАМАС отрицает достижение прогресса на переговорах по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:42

2024-04-08T10:42

2024-04-08T10:47

в мире

египет

хамас

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

израиль

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отрицает, что на переговорах в Египте по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Ранее о достигнутом прогрессе по перемирию в секторе Газа на переговорах в египетской столице Каире сообщил египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник. Сообщалось, что между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям."Представитель ХАМАС заявил... в понедельник, что никакого прогресса не было достигнуто на очередном раунде переговоров в Каире, на котором также присутствовали делегации из Катара, США и Израиля", - говорится в сообщении Рейтер.В переговорах принимают участие правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.

https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

египет

сектор газа

каир (город)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), израиль