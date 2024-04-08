https://ria.ru/20240408/pavodok-1938674265.html

Тюменские власти заранее ввели режим ЧС по паводку

Тюменские власти заранее ввели режим ЧС по паводку - РИА Новости, 08.04.2024

Тюменские власти заранее ввели режим ЧС по паводку

Режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком в границах Тюменской области объявлен в понедельник, решение о его введении принято заблаговременно, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:31

2024-04-08T17:31

2024-04-08T17:31

тюменская область

александр моор

гидрометцентр

ишим

жилье

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 8 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком в границах Тюменской области объявлен в понедельник, решение о его введении принято заблаговременно, сообщил глава региона Александр Моор в официальном видеообращении к жителям области. "На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Он позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", - следует из обращения Моора. Обстановка на реках региона на данный момент спокойная и контролируемая, наблюдается естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Однако специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку на реках Ишим и Тобол, отметил Моор. Губернатор подчеркнул, что ситуация по паводку на контроле, но надо быть готовыми к любому развитию событий. В связи с этим главам районов и городов поручено организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности. Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, рекомендовано собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Накануне губернатор в телефонном разговоре сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что регион к борьбе с паводком готов. Группировка сил и средств для реагирования на возможные ЧС в Тюменской области насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 194 единицы плавсредств. Чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отработаны заранее во время командно-штабных учений в муниципалитетах.

https://ria.ru/20240403/gubernator-1937601139.html

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, гидрометцентр, ишим, жилье, происшествия